Под Уфой в аварию попал автобус без пассажиров

Сегодня в полдень на 4 километре трассы Уфа-Чишмы произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили в госавтоинспекции Башкирии, по предварительным данным, 31-летний водитель за рулём «Daewoo Nexia» при выезде на главную дорогу не уступил пассажирскому автобусу ПАЗ. Произошло столкновение, водитель иномарки обратился за медпомощью.

По словам водителя автобуса, он ехал на техобслуживание без пассажиров. Обстоятельства ДТП уточняются

Ранее «Башинформ» сообщал о гибели пешехода в результате аварии.