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27 Сентября , 13:15

Житель Башкирии задушил мужчину и просил суд оправдать его

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор в отношении 57-летнего местного жителя по статье «убийство». По данным пресс-службы инстанции, мужчина 30 декабря прошлого года повздорил с потерпевшим из личной неприязни. Он схватил его за шею пальцами рук и стал душить. Мужчина скончался от механической асфиксии.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, сообщил, что потерпевшего не душил, а лишь ударил один раз по лицу и пнул в грудь, когда тот упал, а после оделся и ушёл. Убивать он никого не хотел, просил вынести оправдательный приговор. Его доводы об отсутствии мотивов убивать потерпевшего суд нашёл несостоятельными, так как данные обстоятельства опровергаются собранными доказательствами по уголовному делу, показаниями сына погибшего и свидетелей.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как информировал «Башинформ», житель Башкирии отправится за решетку на 12 лет за убийство сожительницы.

Автор:Дарья Субботина
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