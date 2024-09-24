Житель Башкирии отправится за решетку на 12 лет за убийство сожительницы

Салаватский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «убийство». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в апреле 2024 года между пьяным мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. Испытывая личные неприязненные отношения к женщине, он нанес ей множественные удары руками и ногами в область расположения жизненно-важных органов, а потом задушил.

«Как установлено следствием и судом, ночью 26 апреля нетрезвый обвиняемый, находясь на улице Калинина, нанес множественные удары руками и ногами своей сожительнице в области головы, шеи и туловища, после чего они зашли в арендованную квартиру на той же улице. Очевидцы сообщили об избиении в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови, которые привели в квартиру, где было обнаружено тело женщины с множественными телесными повреждениями и злоумышленник», — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Подсудимый не признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.