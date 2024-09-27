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27 Сентября , 12:41

В Башкирии в аварии с фурой погиб водитель «Пежо»

ГАИ РБ
Фото:ГАИ РБ

В Башкирии за сутки произошло уже третье серьезное ДТП. По данным ГАИ РБ, в Мелеузовском районе сегодня утром на 184 км автодороги Уфа – Оренбург, по предварительным данным, 31-летний житель города Салавата за рулём «Пежо 306» допустил наезд на парапет, после чего столкнулся со встречным грузовиком «Ман».

В аварии водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой помощи. 59-летний водитель фуры не пострадал.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, подробности случившегося уточняются.

Ранее в Башкирии из упавшей с моста машины достали два трупа.

Автор:Дарья Субботина
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