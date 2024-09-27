В Башкирии из упавшей с моста машины достали два трупа

В Ишимбайском районе накануне в полночь на 4 км автодороги Ишимбай – Совхоз «Нефтяник» 36-летний местный житель за рулём «Лады Приоры» не справился с управлением: он допустил наезд на металлическое ограждение моста с последующим съездом в кювет и опрокидыванием.

В аварии от полученных травм скончались водитель и его 34-летний пассажир.

«По данному факту сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз», — сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.

Ранее в Уфе за сутки госавтоинспекторы пресекли 371 нарушение ПДД.