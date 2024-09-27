В Уфе за сутки госавтоинспекторы пресекли 371 нарушение ПДД

На территории Уфы 26 сентября госавтоинспекторы зарегистрировали 37 ДТП, в четырех дорожных авариях пострадали шесть человек, из них один ребёнок. Всего за сутки инспекторы ДПС пресекли 371 нарушение правил дорожного движения: 36 нарушений правил применения ремней безопасности; 29 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 9 нарушений правил перевозки детей-пассажиров.

«14 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД. Задержаны 9 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также 3 без водительского удостоверения», — проинформировали в пресс-службе ГАИ Уфы.

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