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27 Сентября , 17:41

В Башкирии избившего врача мужчину заключили под стражу

В Благовещенске заключили под стражу горожанина, который вместе с двумя знакомыми мужчинами жестоко избил врача местной районной больницы. Об этом сообщили в Следкоме Башкирии. Ранее «Башинформ» передавал, что медик находится в нейрохирургии с сотрясением, ушибами и переломом.

«В приемный покой районной больницы на своем автомобиле приехали трое, судя по всем признакам, нетрезвых мужчин. Как я понял, они где-то подрались и получили травмы. Я находился в отделении с пациентами. Спустя три минуты спустился после звонка медсестры, и уже слышал какие-то крики и мат, понял, что-то не так. Также в трубке я услышал угрозы в свой адрес. Спустившись, я их успокоил, начал оказывать помощь. У одного была рваная рана волосистой части головы: когда я промывал ее, он резко дернул головой и обрызгал меня кровью. Я по стандартной процедуре спросил, есть ли гепатит, ВИЧ? А затем меня начали бить в перевязочной. Подлетел второй. Избиение продолжилось в коридоре. Меня могли и убить, они не контролировали свои действия», — рассказал информагентству медик.

Сотрудники больницы нажали тревожную кнопку, на место минут через 10 прибыли росгвардейцы. Очевидцы рассказали, что разъяренных мужчин не остановило присутствие вооруженных правоохранителей, одному из которых тоже досталось от «пациентов». Натворив дел в больнице, все трое сели в машину и покинули место происшествия. По словам местных жителей, напавшие на медика являются «авторитетами», у них якобы были проблемы с законом — округу держат в страхе.

Как отметили в Следкоме РБ, подозреваемому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти.

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