Новости Башкортостана и Уфы
92.71
+0.31
103.47
+0.28
72.32
+0.72
2+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Происшествия
27 Сентября , 14:35

Убийце Дины Махияновой из Башкирии снова смягчили приговор

соцсети
Фото:соцсети

В Самаре шестой кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор Алику Махиянову, который жестоко расправился со своей бывшей супругой Диной Махияновой в Белорецке. Как сообщили в пресс-службе инстанции, из приговора исключили несколько эпизодов по статье «истязание» — наказание снизили до полутора лет. Но со сроком по статье «убийство» Махиянов приговорен к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы — срок уменьшили на два месяца.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в марте этого года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ изменила приговор Белорецкого межрайонного суда от 3 ноября 2023 года в отношении Алика Махиянова. Тогда срок тоже уменьшили на два месяца.

Напомним, мужчина вину не признал. Его в ноябре 2023 года признали виновным по статьям «истязание» и  «убийство» и приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Напомним, начальник отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка и услуг администрации Белорецкого района Дина Махиянова, не дожившая буквально пару недель до своего 32-летия, погибла от рук бывшего мужа, подкараулившего ее у дома родителей и нанесшего 14 ножевых ранений. У женщины остались двое сыновей 6 и 13 лет.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru