Убийце Дины Махияновой из Башкирии снова смягчили приговор

В Самаре шестой кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор Алику Махиянову, который жестоко расправился со своей бывшей супругой Диной Махияновой в Белорецке. Как сообщили в пресс-службе инстанции, из приговора исключили несколько эпизодов по статье «истязание» — наказание снизили до полутора лет. Но со сроком по статье «убийство» Махиянов приговорен к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы — срок уменьшили на два месяца.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в марте этого года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РБ изменила приговор Белорецкого межрайонного суда от 3 ноября 2023 года в отношении Алика Махиянова. Тогда срок тоже уменьшили на два месяца.

Напомним, мужчина вину не признал. Его в ноябре 2023 года признали виновным по статьям «истязание» и «убийство» и приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Напомним, начальник отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка и услуг администрации Белорецкого района Дина Махиянова, не дожившая буквально пару недель до своего 32-летия, погибла от рук бывшего мужа, подкараулившего ее у дома родителей и нанесшего 14 ножевых ранений. У женщины остались двое сыновей 6 и 13 лет.