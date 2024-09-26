В ДТП в Башкирии пострадали несколько кабанов

Накануне в Благоварском районе Башкирии произошло ДТП с участием диких животных. В аварии погибли самка кабана и трое сеголетков кабана (сеголетками называют животных, рожденных в текущем году). Как сообщили в пресс-службе минэкологии республики, сумма ущерба составила 80 тыс. рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в ДТП на дорогах Башкирии с начала года погибло 75 диких животных. В ведомстве напомнили, что для предотвращения ДТП необходимо соблюдение скоростного режима, особенно на участках, где размещены специальные знаки «Дикие животные». Водителям запрещено покидать место ДТП, согласно закону, автовладелец обязан возместить вред, нанесенный объектам животного мира.