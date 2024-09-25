Жители Башкирии за сутки перевели аферистам более 13 млн рублей

В Янаульском районе в полицию обратился 49-летний житель Янаула. Он попросил разыскать мошенника. Он рассказал, что нашел объявление о быстром заработке в интернете. Спустя время ему поступил звонок от человека, представившегося менеджером по персоналу.

Аферист предложил вознаграждение за продвижение кафе и сетевых точек. Задача работника была проста — переходить по ссылкам в известном мессенджере и ставить «лайки». Однако, как выяснилось позже, на этом деле заработали только сами мошенники, совершив хищение с помощью переводов денежных средств в общей сумме на 925 тысяч рублей.

Как информировал «Башинформ», в Башкирии пенсионеров обучат финансовой грамотности.