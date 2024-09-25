В Башкирии пенсионеров обучат финансовой грамотности

Башкирских пенсионеров приглашают на онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения. Традиционная осенняя сессия обучающих вебинаров Банка России продлится с 26 сентября до 13 декабря. Участвовать в вебинарах можно лично или в составе группы. По окончании курса все участники получат сертификаты.

Как сообщили в Нацбанке РБ, слушателям расскажут о финансовых продуктах и услугах, помогут разобраться в цифровых финансовых сервисах, способах защиты от мошенников, а также вопросах наследства.

Занятия длятся по 45 минут, лекторам можно задавать вопросы и сразу получить ответ в эфире. Расписание и инструкции — на сайте проекта.