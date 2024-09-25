В студенческом общежитии Уфы загорелся телефон

В студенческом общежитии на улице Космонавтов в Уфе накануне вспыхнул телефон, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии.

Спасатели выезжали на срабатывание автоматической пожарной сигнализации. По уточненной информации дознавателя МЧС России, в одной из комнат произошло короткое замыкание батареи мобильного телефона. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет.

В МЧС настоятельно рекомендуют не оставлять телефон на зарядке без присмотра, а также не использовать поврежденное устройство и не допускать его перегрева.

Как сообщал ранее Башинформ, с 1 января по 23 сентября 2024 года на территории Башкирии зарегистрированы 6989 пожаров, при которых погибли 144 человека, в том числе 9 детей. Получили различные травмы 179 человек.