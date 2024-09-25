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25 Сентября , 17:24

В студенческом общежитии Уфы загорелся телефон

В студенческом общежитии на улице Космонавтов в Уфе накануне вспыхнул телефон, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии. 

Спасатели выезжали на срабатывание автоматической пожарной сигнализации. По уточненной информации дознавателя МЧС России, в одной из комнат произошло короткое замыкание батареи мобильного телефона. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет. 

В МЧС настоятельно рекомендуют не оставлять телефон на зарядке без присмотра, а также не использовать поврежденное устройство и не допускать его перегрева. 

Как сообщал ранее Башинформ, с 1 января по 23 сентября 2024 года на территории Башкирии зарегистрированы 6989 пожаров, при которых погибли 144 человека, в том числе 9 детей. Получили различные травмы 179 человек.

Автор:Галина Бахшиева
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