В Башкирии с начала года при пожарах погибли 144 человек

По данным пресс-службы МЧС по РБ, с 1 января по 23 сентября 2024 года на территории Башкортостана зарегистрировали 6989 пожаров, при которых погибли 144 человека, в том числе 9 детей. Получили различные травмы 179 человек.

«Впереди осенне-зимний пожароопасный период, когда традиционно возникают дополнительные риски, связанные с использованием обогревателей. При дополнительной нагрузке на электропроводку, особенно старую, есть вероятность возникновения пожара», — предупредили в ведомстве.

Ранее в Башкирии в огне погиб мужчина.