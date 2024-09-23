В Башкирии в огне погиб мужчина

В Башкирии при пожаре в дачном бревенчатом доме в селе Макарово Ишимбайского района погиб 36-летний мужчина. Его труп нашли в одной из комнат на полу, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

К тушению возгорания привлекались силы и средства МЧС России, госкомитета РБ по ЧС и добровольные пожарные команды Петровского и Макаровского сельского совета. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Причины пожара устанавливаются.

Ранее пострадавший при пожаре в Уфе скончался в машине скорой помощи.