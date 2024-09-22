Пострадавший при пожаре в Уфе скончался в машине скорой помощи

Сегодня утром в Уфе, на девятом этаже 12-этажного многоквартирного дома по ул. Х. Давлетшиной произошел пожар, сообщили в главном управлении МЧС России по Башкирии.

Пожар удалось быстро локализовать на площади четыре квадратных метра. С верхних этажей спасены шесть человек. Из квартиры, где произошёл пожар, огнеборцы вытащили ещё живого мужчину, но позже, уже в машине скорой помощи медики констатировали его смерть.

К тушению привлекались 20 человек и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.