В Башкирии отремонтировали колодец, в который провалился ребенок

Учалинская межрайонная прокуратура проверила информацию, выявленную в интернете, о падении ребенка в смотровой колодец. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2024 года днем 8-летний мальчик, находясь возле многоквартирного дома по ул. Ленина, наступил на деревянный настил, прикрывающий смотровой колодец, и провалился ногой внутрь.

Мама помогла ребенку выбраться, телесных повреждений он не получил.

Проверка показала, что ответственным за безопасную эксплуатацию объекта является МУП «Учалыводоканал». Прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление об устранении нарушений. После вмешательства надзорного ведомства проведены ремонтные работы, установлен люк, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Башкирии спасатели помогли упавшей в колодец собаке.