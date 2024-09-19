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19 Сентября , 20:00

В Башкирии спасатели помогли упавшей в колодец собаке

пресс-служба Госкомитета по ЧС РБ
Фото:пресс-служба Госкомитета по ЧС РБ

В г. Кумертау на ул. Магистральной собака не могла выбраться самостоятельно из колодца и нуждалась в помощи. Спасатели прибыли на место происшествия и, использовав палку, смогли аккуратно достать питомца на поверхность.

К счастью, собака не получила травм и после оказания помощи сразу же была отпущена.

Это происшествие стало еще одним примером быстрого реагирования и профессионализма спасателей, которые не только помогают людям, но и не оставляют без внимания наших четвероногих друзей, отметили в ведомстве.

Автор:Лейла Аралбаева
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