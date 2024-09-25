УФСБ по Башкирии обнародовало фото задержания высокопоставленных полицейских

Осознавая противоправный характер действий сотрудников полиции, житель города Октябрьского обратился с заявлением в органы безопасности. На основании материалов УФСБ региональным Следственным комитетом в отношении полицейских возбуждены уголовные дела по статьям «получение взятки» и «мошенничество».

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на вскрытие всех обстоятельств противоправной деятельности и выявление других преступлений, совершенных членами преступной группы.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что задержали главу отдела полиции города Октябрьского подполковника Ильнура Абдуллина и его заместителя, руководителя следственного отдела подполковника Эльмиру Фаритову. Подразделением собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан проводится комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего.