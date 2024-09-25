УФСБ по Башкирии обнародовало фото задержания высокопоставленных полицейских

Сотрудники УФСБ России по Башкортостану выявили и пресекли противоправную деятельность руководящего состава отдела МВД России по городу Октябрьскому.
«Установлено, что в декабре 2022 года группа лиц, состоящая из начальника отдела МВД России по городу Октябрьскому, его заместителя — начальника следственного отдела и начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, получили взятку в размере 2,5 млн рублей от местного жителя, в отношении которого данным органом полиции было возбуждено уголовное дело по факту незаконной реализации алкогольной продукции организованной группой в особо крупном размере. Предлогом для получения крупной суммы денежных средств послужило прекращение уголовного преследования либо его переквалификация на менее тяжкий состав преступления», — сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.
Осознавая противоправный характер действий сотрудников полиции, житель города Октябрьского обратился с заявлением в органы безопасности. На основании материалов УФСБ региональным Следственным комитетом в отношении полицейских возбуждены уголовные дела по статьям «получение взятки» и «мошенничество».
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на вскрытие всех обстоятельств противоправной деятельности и выявление других преступлений, совершенных членами преступной группы.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что задержали главу отдела полиции города Октябрьского подполковника Ильнура Абдуллина и его заместителя, руководителя следственного отдела подполковника Эльмиру Фаритову. Подразделением собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан проводится комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего.