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25 Сентября , 15:30

УФСБ по Башкирии обнародовало фото задержания высокопоставленных полицейских

УФСБ по РБ
Фото:УФСБ по РБ

Сотрудники УФСБ России по Башкортостану выявили и пресекли противоправную деятельность руководящего состава отдела МВД России по городу Октябрьскому.

«Установлено, что в декабре 2022 года группа лиц, состоящая из начальника отдела МВД России по городу Октябрьскому, его заместителя — начальника следственного отдела и начальника отдела экономической безопасности и противодействия  коррупции, получили взятку в размере 2,5 млн рублей от местного жителя, в отношении которого данным органом полиции было возбуждено уголовное дело по факту незаконной реализации алкогольной продукции организованной группой в особо крупном размере. Предлогом для получения крупной суммы денежных средств послужило прекращение уголовного преследования либо его переквалификация на менее тяжкий состав преступления», — сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ.

УФСБ по РБ
Фото:УФСБ по РБ

Осознавая противоправный характер действий сотрудников полиции, житель города Октябрьского обратился с заявлением в органы безопасности. На основании материалов УФСБ региональным Следственным комитетом в отношении полицейских возбуждены  уголовные дела по статьям «получение взятки» и «мошенничество».

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на вскрытие всех обстоятельств противоправной деятельности и выявление других преступлений, совершенных членами преступной группы.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что задержали главу отдела полиции города Октябрьского подполковника Ильнура Абдуллина и его заместителя, руководителя следственного отдела подполковника Эльмиру Фаритову. Подразделением собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан проводится комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего.

Автор:Дарья Субботина
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