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24 Сентября , 18:42

В Башкирии задержаны глава отдела полиции города Октябрьского и его заместитель

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

По данным «Базы», задержаны глава отдела полиции города Октябрьского подполковник Ильнур Абдуллин и его зам, руководитель следственного отела подполковник Эльмира Фаритова.

По предварительной информации, следствие вменяет высокопоставленным сотрудникам полиции взятку в особо крупном размере. По словам источников, Абдуллин и Фаритова подозреваются в том, что крышевали продавцов алкогольной продукции, однако эта информация не подтверждена.

При этом жалобы на коррупцию в местном ОВД уже поступали ранее. Так, в прошлом году в республиканское управление обратилась жительница города Октябрьского Оксана Орловская со своим юристом Виталием Буркиным. Женщину обвиняли в хищении нескольких миллионов рублей у местного предпринимателя. При этом Орловская утверждала, что дело сфальсифицировано сотрудниками полиции. Тогда женщину осудили, но теперь она надеется, что её дело может быть пересмотрено.

«Подразделением собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан проводит комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке», - уточнили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан. 

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе осужденного на 10 лет колонии полицейского-вымогателя уволили из органов.

Автор:Сергей Николаев
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