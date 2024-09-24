В Уфе полицейские не дали дедушке перевести мошенникам около 2 млн рублей

В отдел полиции № 7 УМВД России по Уфе сегодня пригласили горожанина — ему вернули деньги, которых он едва не лишился из-за мошенников. Полицейские, находясь возле банкомата в одном из магазинов на улице Комсомольской, обратили внимание на пожилого мужчину. Пенсионер разговаривал по телефону и намеревался совершить перевод крупной суммы денег. Стражи порядка стали беседовать с пожилым человеком и поняли, что он стал жертвой мошенников. Они убедили пенсионера не переводить имеющую наличность.

Как оказалось, потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником министерства труда и социальной защиты населения. Он сообщил, что необходимо пересчитать пенсию, чтобы увеличить трудовой стаж. Войдя в доверие к уфимцу, мошенники направляли его по различным банковским организациям для снятия имеющихся у него накоплений. Таким образом, до встречи с полицейскими, заявитель перевел мошенникам один миллион триста тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Часть денежных средств — около двух миллионов рублей — у потерпевшего изъяли. За ними мужчина пришел в отдел полиции вместе со своим сыном. Последний теперь старается не оставлять пожилого родителя без внимания, отметили в пресс-службе УМВД России по Уфе.

Ранее в Нефтекамске женщину спасли от перевода мошенникам 800 тысяч рублей.