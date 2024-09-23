В Нефтекамске женщину спасли от перевода мошенникам 800 тысяч рублей

В отдел МВД России по Нефтекамску с заявлением о мошенничестве обратилась 32-летняя местная жительница.

По предварительным данным, заявительница на просторах сети интернет увидела объявление о дополнительном заработке. В надежде приумножить свой доход женщина оставила свои личные данные и уже через несколько минут ей поступил звонок якобы от трейдера. Звонивший рассказал о преимуществах заработка и соединил гражданку со своей коллегой, которая будет закреплена за ней как куратор. Лжесотрудница помогла установить приложение и создать личный кабинет. По указанию злоумышленников женщина оформила кредит на сумму более 770 тысяч рублей.

В течение двух недель потерпевшая вносила кредитные средства в различные ценные бумаги. Заметив как проценты с вложенных средств растут, нефтекамка под диктовку аферистов подала очередную заявку на получение автокредита в сумме 800 тысяч рублей. Однако посетив на следующий день отделение банка для их получения, женщина осознала, что попалась на уловку мошенников.

Бдительные сотрудники банка заметили нервное поведение и непрерывный разговор клиентки по телефону. Заподозрив, что гражданка общается с мошенниками, специалисты обратились в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Руководством МВД по РБ решается вопрос о поощрении сотрудника банка за содействие в предотвращении мошенничества и активную гражданскую позицию.