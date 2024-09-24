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24 Сентября , 13:00

В ГАИ Башкирии сообщили подробности двух ДТП на одном месте с погибшими

ГАИ РБ
Фото:ГАИ РБ

В Белорецком районе госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с погибшими. По данным пресс-службы ГАИ РБ, авария произошла в полночь на 164 км автодороги Уфа - Инзер - Белорецк. На затяжном повороте столкнулись Chevrolet Klan, под управлением 39-летнего жителя Бурзянского района, и встречный Nissan Almera, за рулём которого находился 30-летний житель Баймакского района. Чтобы избежать столкновения с попутной Chevrolet, 39-летний водитель «Лады Ларгус» принял вправо — машина опрокинулась на крышу. В ДТП 46-летний пассажир «Лады» скончался до приезда скорой медпомощи, водителя увезли в больницу. Еще одна 55-летняя пассажирка «Лады» госпитализирована.

Спустя некоторое время вышедший из Nissan пассажир, 57-летний мужчина, в темное время суток попал под колеса Volkswagen Polo, который объезжал место ДТП по обочине. Пешеход скончался от полученных травм.

По фактам аварий начато разбирательство, заявили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ГАИ РБ
ГАИ РБ
Фото:ГАИ РБ
Автор:Дарья Субботина
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