В Башкирии произошло массовое ДТП с жертвами

В Белорецком районе на трассе Уфа - Инзер - Белорецк около деревни Бердагулово столкнулись три автомобиля Chevrolet Lacetti, Lada Largus и Nissan Almera. Пожарные госкомитета РБ по ЧС, прибыв на место аварии, отключили аккумулятор и передали пострадавших бригаде скорой медпомощи.

В результате ДТП погиб мужчина, 1978 года рождения. Мужчина, 1985 года рождения, и женщина, 1969 года рождения, доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают причину и обстоятельства смертельной аварии.