Двое жителей Башкирии, спасая свой горящий дом и постройки, получили ожоги

В Краснокамском районе Башкирии в селе Николо-Берёзовка загорелся дом и надворные постройки под одной крышей, а также веранда и баня. По данным пресс-службы МЧС по РБ, пожар ликвидировали, к тушению привлекались девять специалистов и три спецмашины.

В результате пожара пострадали 59-летний мужчина и 79-летняя женщина, они получили термический ожог верхних конечностей I степени. Бригадой скорой помощи они были доставлены в больницу. Им оказали помощь и отпустили, пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Сейчас в причинах и обстоятельствах произошедшего разбирается дознаватель МЧС России.

Ранее в Башкирии в огне погиб мужчина.