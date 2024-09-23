В Уфе в ДТП опрокинулась иномарка

В Уфе рано утром 22 сентября 31-летняя женщина за рулем «Джилли МК Кросс», следуя по улице Свободы в сторону улицы Александра Невского, допустила наезд на стоящую у края проезжей части попутную машину марки «Рено Сандеро». От удара «Джилли» опрокинулась.

В дорожной аварии 35-летняя пассажирка с различными травмами была доставлена в больницу и после оказания медпомощи отпущена. Известно, что водитель «Джилли» ранее была лишена водительского удостоверения, а также отказалась от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

«Органами дознания проводится проверка. В действиях женщины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ за повторное нахождение за рулем в нетрезвом состоянии», — сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы.

Иномарку поместили на спецстоянку. По факту ДТП начали разбирательство.

Как информировал «Башинформ», в Уфе за выходные сотрудники ГАИ задержали 29 нетрезвых водителей.