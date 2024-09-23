В Уфе участники массовой драки предстанут перед судом

В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении еще троих участников массовой драки в Уфе. Они обвиняются в покушении на убийство, хулиганстве, а также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в сентябре 2023 года на территории торгово-распределительного центра в Орджоникидзевском районе Уфы между двумя мужчинами произошел конфликт. В этот же день оппоненты со своими знакомыми встретились на территории центра. Общение переросло в ссору, затем в драку с использованием огнестрельного оружия ограниченного поражения, деревянной биты, камней, палки.

Один из злоумышленников ударил участника драки топором по голове, причинив тяжкий вред. Также все соучастники инцидента получили различные телесные повреждения.



Обвиняемые не признали свою вину.

«После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении членов группы, участвующих в драке с другой стороны, ранее направлено в суд», — проинформировали в прокуратуре РБ.

Ранее в Уфе банде грабителей-похитителей вынесли приговор.