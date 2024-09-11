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11 Сентября , 12:33

В Уфе банде грабителей-похитителей вынесли приговор

Кировский районный суд Уфы
Фото:Кировский районный суд Уфы

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых местных жителей в возрасте от 18 лет до 31 года по статьям «вымогательство», «грабеж», «похищение человека», «разбой» и «мошенничество». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с августа 2020 года по август 2022 года подсудимые под различными предлогами требовали у 13 граждан передать деньги, угрожая избить. Одного из потерпевших двое соучастников похитили, отвезли его на автомобиле по месту его жительства и, высказывая угрозы, требовали у его бабушки отдать 150 тысяч рублей.

В июле 2022 года один из подсудимых стал обвинять ранее незнакомого мужчину якобы в нарушении ПДД и нанес ему телесные повреждения. В это время второй злоумышленник заступился за потерпевшего, инсценировав между собой драку. Затем пострадавшему сообщили, что нападавший имеет влияние в криминальном мире и для устранения возможных проблем потребовали от него 5 тысяч рублей. Всего в результате преступной деятельности ими получено 443 тысяч рублей.

Подсудимые частично признали свою вину. Суд назначил двоим наказание в виде 8 и 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, остальным — в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев и 6 лет условно с испытательным сроком на 3 и 4 года. Приговор пока не вступил в законную силу, проинформировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Ранее в Башкирии взяли под стражу банду подозреваемых в сбыте наркотиков.

Видео:прокуратура РБ
Автор:Дарья Субботина
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