В Иркутской области школьник напал на сверстников с молотком

В Балаганске Иркутской области вооруженный молотком и ножом школьник напал на одноклассников. Как сообщает в своем телеграм-канале директор лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, ранения получили как минимум три ученика. Преподаватель физкультуры обезвредил нападавшего. Подростка задержали.

«По предварительной информации, инструкции о совершении нападения подросток получал от неизвестного в социальных сетях. В ходе задержания он якобы заявил о том, что хотел некой славы, потому и решился на преступление», — говорится в сообщении Мизулиной.

Медики оказали пострадавшим школьникам помощь, их жизни ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовные дела по факту покушения на убийство и халатности, сообщили в управлении СК по региону.

Ранее в Челябинске школьник, вооруженный молотком, напал на одноклассников.