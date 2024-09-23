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23 Сентября , 10:05

В Башкирии пьяный водитель мотоблока вез ребенка в прицепе

ГАИ РБ
Фото:ГАИ РБ

В Ермекеевском районе задержали нетрезвого водителя мотоблока, который перевозил малолетнего ребенка. Инцидент произошел на улице Центральной в селе Старошахово.

По данным пресс-службы ГАИ РБ, инспекторы ДПС остановили водителя мотоблока, который перевозил малышку в прицепе. В ходе разговора мужчина не мог внятно объяснить, чей это ребёнок. Сотрудники госавтоинспекции приняли решение отвезти вначале ребенка домой, а затем составить административные материалы в отношении местного жителя.

«Ребенок оказался не водителя, а его брата, который, с его слов, находится в Уфе. Он решил покатать девочку по пути в магазин. Передав девочку родственникам, госавтоинспекторы освидетельствовали мужчину. Результат показал наличие 1,017 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении него составлены административные материалы за пьяное вождение, а также за перевозку детей без автокресла и ремней безопасности, и за управление мотоблоком без прав», — сообщили в ведомстве.

Транспорт поместили на штрафстоянку.

Как информировал «Башинформ», в Уфе за выходные сотрудники ГАИ задержали 29 нетрезвых водителей.

Видео:ГАИ РБ
Автор:Дарья Субботина
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