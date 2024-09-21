В Уфе иностранец обманул пенсионерку на миллион рублей

В Уфе задержали 23-летнего гражданина африканской страны, который забрал у бабушки деньги. Оказалось, что молодой человек несколько нет назад поступил в один из столичных вузов, но потом его отчислили. В поисках заработка он нашел объявление в интернете, таким образом стал курьером у мошенников.

Его поймали после заявления 87-летней женщины, которая сообщила полицейским, что неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, по телефону убедили её передать курьеру деньги якобы для проверки на подлинность. Сотрудники уголовного розыска выяснили маршрут курьера и установили его личность. . Задержанный признался, что нашел объявление о заработке в интернете и забрал у пенсионерки деньги, перевел их на указанный счет, оставив часть себе.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он будет проверяться на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее «Башинформ» писал о том, что за сутки жители Башкирии отдали телефонным аферистам более 11 млн рублей.