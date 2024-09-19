Жители Башкирии за сутки отдали аферистам более 11 млн рублей

Один из случаев мошенничества произошел в Белебеевском районе. Здесь 26-летняя местная жительница обратилась с заявлением в полицию. По данным пресс-службы МВД по РБ, заявительница рассказала, что ей в одном из мессенджеров поступило сообщение якобы от менеджера туристической компании. Собеседница предложила горожанке дополнительный заработок. Суть работы заключалась в просмотре различных интернет-сайтов, но для начала необходимо создать личный кабинет и внести в него денежные средства.

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