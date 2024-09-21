Новости Башкортостана и Уфы
92.58
-0.11
103.38
+0.13
74.49
-0.39
13+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Происшествия
21 Сентября , 11:51

Прокуратура Башкирии проводит проверку после обрушения фасада жилого дома

пресс-служба прокуратуры РБ
Фото:пресс-служба прокуратуры РБ

Прокуратура Стерлитамака проводит проверку в связи с инцидентом в жилом доме по улице Свердлова. Напомним, сегодня ночью обрушилась часть облицовочного кирпича двухэтажного дома. В августе здание признали аварийным и подлежащим сносу.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана правовая оценка действиям муниципалитета в части своевременности признания дома аварийным. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры организовали мобильную приемную в пункте временного размещения на базе общежития филиала УУНиТ.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru