Прокуратура Башкирии проводит проверку после обрушения фасада жилого дома

Прокуратура Стерлитамака проводит проверку в связи с инцидентом в жилом доме по улице Свердлова. Напомним, сегодня ночью обрушилась часть облицовочного кирпича двухэтажного дома. В августе здание признали аварийным и подлежащим сносу.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана правовая оценка действиям муниципалитета в части своевременности признания дома аварийным. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры организовали мобильную приемную в пункте временного размещения на базе общежития филиала УУНиТ.