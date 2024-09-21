Новости Башкортостана и Уфы
92.58
-0.11
103.38
+0.13
74.49
-0.39
13+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Происшествия
21 Сентября , 09:36

В Башкирии обрушилась облицовка кирпичного дома

Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Фото:Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

В Стерлитамаке на улице Свердлова обрушилась часть облицовки двухэтажного жилого дома. По данным МЧС Башкирии, в августе 2024 года здание было признано аварийным. В восьми квартирах живут 16 человек.

Пострадавших в результате происшествия нет. Системы жизнеобеспечения не нарушены, спасателями УГЗ города ведется обследование дома.

Администрацией города принято решение на время обследования расселить людей. Четверо человек переедут в пункт временного размещения, остальные 12, в том числе один ребенок, будут жить у родственников.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Стерлитамаке подрядчик начал ремонт подъезда жилого дома, где произошел взрыв бытового газа.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru