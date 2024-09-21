В Башкирии обрушилась облицовка кирпичного дома

В Стерлитамаке на улице Свердлова обрушилась часть облицовки двухэтажного жилого дома. По данным МЧС Башкирии, в августе 2024 года здание было признано аварийным. В восьми квартирах живут 16 человек.

Пострадавших в результате происшествия нет. Системы жизнеобеспечения не нарушены, спасателями УГЗ города ведется обследование дома.

Администрацией города принято решение на время обследования расселить людей. Четверо человек переедут в пункт временного размещения, остальные 12, в том числе один ребенок, будут жить у родственников.

Напомним, ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Стерлитамаке подрядчик начал ремонт подъезда жилого дома, где произошел взрыв бытового газа.