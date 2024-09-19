Жительница Башкирии истязала свою беременную дочь и ее детей

В Башкирии мать применяла насилие в отношении своей беременной дочери. Также она издевалась над внуками и пыталась поджечь дом. По данному факту следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по РБ Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее СК России занялся инцидентом с избиением подростка в Башкирии.