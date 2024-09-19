Жителей Башкирии предупреждают о грозах, тумане и заморозках

В Башкирии, по данным МЧС РБ, ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Так, в южных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0,-2°, а также местами грозы, на отдельных участках автодорог ночью и утром туман с видимостью 500 м и менее.

Завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, а днем по республике кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +15,+20°.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии прогнозируются дожди.