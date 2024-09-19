В Башкирии прогнозируются дожди

В ближайшие три дня в Башкирии прогнозируются небольшие дожди, сообщили синоптики.

По данным Башгидромета, сегодня днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в дневное время составит +17, +22 градуса.

В пятницу, 20 сентября, в республике ожидаются кратковременные дожди, в южных районах без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11 градусов, по югу до +1. Днем +15, +20 градусов.

В субботу, 21 сентября, местами вновь прогнозируются небольшие дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11 градусов. Днем +13, +18 градусов.