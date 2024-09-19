В Уфе мигрант обвиняется в краже ценностей из магазина сухофруктов

Кировский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Узбекистана. Мигрант, находящийся на территории России незаконно, ранее был судим.

«Он обвиняется в совершении тайного хищения товарно-материальных ценностей из магазина „Сухофрукты-фрукты“, на общую сумму 55 430 рублей и денег в размере 2 000 рублей. Мужчина незаконно проник в помещение магазина. Ему предъявлено обвинение по статье „Кража“», — сообщили в пресс-службе суда.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Постановление в законную силу пока не вступило.

Как информировал «Башинформ», в Уфе мигрантов продолжают ставить на воинский учет.