Новости Башкортостана и Уфы
91.43
+0.29
101.51
+0.23
73.7
0
14+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Происшествия
18 Сентября , 11:57

Житель Башкирии поджег дом своей сестры

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В Баймакском районе днем 16 сентября в полицию поступило сообщение о возгорании деревянного строения на улице Айтасал в селе Старый Сибай. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то встретили 70-летнюю хозяйку дома. По словам пожилой женщины, пожар был спровоцирован ее 62-летним братом, который намеренно поджег жилище.

По предварительным данным, между родственниками уже давно возникали противоречия по поводу раздела общего участка земли. В тот самый день мужчина, сильно выпив, решил наказать сестру за старые обиды и поджег ее дом. Домочадцы, почувствовавшие запах гари, вступили с ним в конфликт, что привело к драке.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее «Башинформ» передавал о том, что в Уфе причиной пожара в ТК «Меркурий» мог стать поджог.

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ
Автор:Дарья Субботина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru