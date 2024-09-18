Житель Башкирии поджег дом своей сестры

В Баймакском районе днем 16 сентября в полицию поступило сообщение о возгорании деревянного строения на улице Айтасал в селе Старый Сибай. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то встретили 70-летнюю хозяйку дома. По словам пожилой женщины, пожар был спровоцирован ее 62-летним братом, который намеренно поджег жилище.

По предварительным данным, между родственниками уже давно возникали противоречия по поводу раздела общего участка земли. В тот самый день мужчина, сильно выпив, решил наказать сестру за старые обиды и поджег ее дом. Домочадцы, почувствовавшие запах гари, вступили с ним в конфликт, что привело к драке.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее «Башинформ» передавал о том, что в Уфе причиной пожара в ТК «Меркурий» мог стать поджог.