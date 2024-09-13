В Уфе причиной пожара в ТК «Меркурий» мог стать поджог

В Уфе торговый комплекс «Меркурий» в сентябре 2022 года могли поджечь. По данным телеграм-канала «Честный репортаж», в октябре 2023 года следователем отдела по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ МВД по Башкирии было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного уничтожения или повреждения имущества. В материалах следствия говорится, что неизвестные лица, «убедившись в отсутствии посторонних», забрались на крышу торгового центра и, «используя неустановленную легковоспламеняющуюся или горючую жидкость», подожгли кровлю торгового центра, после чего скрылись.

Такую причину пожара озвучивали и ранее. Источник в экстренных службах сообщал «Башинформу», что сначала ранее рассматривалась версия об аварийной работе электрооборудования, неисправности проводки, но после экспертиз появилась версия о поджоге.

Напомним, 9 сентября 2022 года пожар в ТЦ «Меркурий» повредил 5400 кв. метров площадей. Его тушили 190 человек, 54 единицы техники, в том числе пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Материалы проверки по пожару были переданы в ГСУ МВД по РБ.