В Уфе сообщники пытались обмануть родственницу бойца СВО на 1 млн рублей

Кировский районный суд Уфы 18 сентября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе инстанции, он со своим соучастником решил завладеть денежными средствами потерпевшей — 1 млн рублей.

«Мужчины довели до ее сведения заведомо ложную информацию о якобы нахождении ее родственника в плену вооруженных сил Украины с обязательством содействовать в его освобождении», — проинформировали в суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее в Уфе перенесли рассмотрение дела в отношении издателя «Пруфы».