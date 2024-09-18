В Уфе «гадалку» отправили в СИЗО за обман родственницы бойца СВО

Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве.

На преступление она пошла с сообщником, в отношении которого уже избрана мера пресечения. Как информировал «Башинформ», он также проведет в СИЗО два месяца.

По версии следствия, обвиняемая, позиционировавшая себя «гадалкой», воспользовалась полученной информацией от потерпевшей. Она узнала, что у женщины на СВО находится родственник. Вместе с сообщником злоумышленница решила завладеть деньгами потерпевшей — 1 млн рублей. «Гадалка» довела до ее сведения заведомо ложную информацию о нахождении ее родного брата в плену вооруженных сил Украины с обязательством содействовать в его освобождении, сообщили в пресс-службе суда.