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18 Сентября , 10:33

В Башкирии сбытчика наркотиков из Пермского края отправили за решетку на 8 лет

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Пермского края по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в ноябре 2022 года мужчина вместе со своим знакомым устроился курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков. Через мессенджер они получили от поставщика координаты нахождения оптовой партии наркотиков для реализации на территории Нефтекамска.

Полицейские остановили их и изъяли запрещенное вещество.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении его соучастника ранее вынесен обвинительный приговор, отметили в ведомстве.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что житель Башкирии устроил в квартире притон.

Автор:Дарья Субботина
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