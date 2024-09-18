В Башкирии сбытчика наркотиков из Пермского края отправили за решетку на 8 лет

Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Пермского края по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в ноябре 2022 года мужчина вместе со своим знакомым устроился курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков. Через мессенджер они получили от поставщика координаты нахождения оптовой партии наркотиков для реализации на территории Нефтекамска.

Полицейские остановили их и изъяли запрещенное вещество.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В отношении его соучастника ранее вынесен обвинительный приговор, отметили в ведомстве.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что житель Башкирии устроил в квартире притон.