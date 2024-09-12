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12 Сентября , 17:54

Житель Башкирии устроил в квартире притон

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Нефтекамске местный житель предстал перед судом за незаконный сбыт наркотических средств и организацию притона. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в январе этого года подсудимый, находясь в Камбарке Республики Удмуртия, незаконно приобрел у неустановленного лица химические вещества для производства наркотиков. Затем он изготовил наркотическое средство, которое хранил у себя по месту жительства. На следующий день мужчина сбыл указанный наркотик своему знакомому, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Также подсудимый с октября 2023 года по январь 2024 года систематически использовал и предоставлял свою квартиру для потребления наркотических средств наркозависимым лицам.

Подсудимый признал свою вину, в содеянном раскаялся. Суд учел такие смягчающие обстоятельства, как наличие малолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном, наличие тяжелого заболевания. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому суд признал рецидив преступлений.

В итоге мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Автор:Дарья Субботина
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