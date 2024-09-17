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17 Сентября , 17:22

Житель Башкирии пытался дать взятку полицейскому

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе на железнодорожном вокзале транспортные полицейские при осмотре личных вещей у 22-летнего жителя республики обнаружили наркотическое средство. Пытаясь избежать привлечения к ответственности, молодой человек решил предложить стражу порядка взятку в 15 тысяч рублей, но тот предупредил гражданина, что это незаконно. Парень настаивал. Транспортный полицейский сообщил о произошедшем в дежурную часть уфимского ЛУ МВД России на транспорте. Факт попытки дачи взятки был задокументирован, произведена видеофиксация.

«В отношении правонарушителя составлен протокол по административной статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Материалы проверки в отношении мужчины, пытавшегося дать взятку, переданы в Центральное  МСУТ СК России. Он подозревается в совершении преступления по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как ранее передавал «Башинформ», в Башкирии инспектор ГАИ обвиняется в получении взятки.

Автор:Дарья Субботина
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