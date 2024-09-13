В Башкирии инспектор ГАИ обвиняется в получении взятки

Нефтекамский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 13 суток в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений по статьям «получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей» и «служебный подлог».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, с ноября 2023 года по март 2024 года обвиняемый, являясь должностным лицом ОГИБДД ОМВД России по Нефтекамску, получил через посредника денежное вознаграждение за заведомо незаконную выдачу экзаменационного листа с отметкой об успешной сдаче практической части экзамена без его фактического прохождения, и внес заведомо ложные сведения в Федеральную информационную систему ГАИ.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее прокуратура Башкирии наказала 65 сотрудников ГАИ.