Прокуратура Башкирии наказала 65 сотрудников ГАИ

Прокуратура Башкирии проверила исполнение антикоррупционного законодательства в УГИБДД МВД по РБ и территориальных подразделениях системы государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.

«Выявлены многочисленные случаи представления недостоверных сведений о доходах, игнорирования должностными лицами обязанности по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении контрольно-надзорных полномочий, выдаче и замене водительских удостоверений, осуществлении регистрационных действий в отношении машин, в сфере административного законодательства», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также отмечается, что сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений в условиях личной заинтересованности оказывали госуслуги себе и родственникам. Оставались без внимания факты осуществления аффилированными лицами пассажирских перевозок с грубыми нарушениями действующих правил и норм. Вскрыты случаи неисполнения обязанности по уведомлению представителя работодателя о поступивших коррупционных предложениях от водителей транспортных средств.

«Ведомством должным образом не принимались меры по профилактике коррупции. По результатам проверки министру внутренних дел по РБ внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства региональная госавтоинспекция скорректировала работу, по акту прокурорского реагирования 65 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе один сотрудник переведен на нижестоящую должность, один уволен по утрате доверия», — сообщили в прокуратуре РБ.

Как информировал «Башинформ», в Уфе руководители центра ГИМС и подразделения МЧС подозреваются в подлогах.