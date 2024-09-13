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13 Сентября , 11:36

В Уфе руководители центра ГИМС и подразделения МЧС подозреваеются в подлогах

В Уфе в отношении начальника центра ГИМС и руководителя подразделения МЧС возбужден ряд уголовных дел о превышении должностных полномочий и служебных подлогах. Как сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР, подозреваемые в 2023 году неоднократно совершали действия, явно выходящие за пределы их полномочий. Так, они содействовали в получении удостоверения на право управления маломерными моторными судами путем прохождения за аттестуемых административной процедуры аттестации. На основании чего комиссией центра ГИМС МЧС по РБ изготавливались протоколы заседаний, вносились заведомо ложные сведения о прохождении судоводителями аттестации на право управления маломерными судами и изготавливались соответствующие удостоверения судоводителей.

Из-за незаконных действий подозреваемых, явно выходящих за пределы их полномочий лицам, не имеющим должных теоретических познаний и навыков практического управления речным транспортом, выдавались удостоверения на право управления маломерными судами.

Напомним, ранее начальнику центра ГИМС ГУ МЧС России по РБ Андрею Кузнецову были предъявлены обвинения по статьям «получение взятки за совершение незаконных действий в интересах взяткодателя» и «превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности».

Преступления выявили в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК Уфимского ЛУ МВД России на транспорте.

Сейчас выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела и лиц, причастных к преступлению, проводятся обыски и допросы. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к преступной схеме.

Автор:Дарья Субботина
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