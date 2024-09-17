В Уфе трое подростков украли из сейфа почти 1 млн рублей

В Уфе прокуратура направила в суд уголовное дело о краже подростками 945 тысяч рублей. По версии следствия, в июле трое несовершеннолетних вступили в преступный сговор — решили похитить деньги родственника одного из них. Обвиняемые разработали план, распределили между собой роли, согласно которым один наблюдал за окружающей обстановкой, а двое — проникли в квартиру, вскрыли сейф и похитили 945 тысяч рублей.

Часть денег ребята потратили по своему усмотрению. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий у фигурантов уголовного дела изъято около 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

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