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17 Сентября , 12:18

В Уфе трое подростков украли из сейфа почти 1 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе прокуратура направила в суд уголовное дело о краже подростками 945 тысяч рублей. По версии следствия, в июле трое несовершеннолетних вступили в преступный сговор — решили похитить деньги родственника одного из них. Обвиняемые разработали план, распределили между собой роли, согласно которым один наблюдал за окружающей обстановкой, а двое — проникли в квартиру, вскрыли сейф и похитили 945 тысяч рублей.

Часть денег ребята потратили по своему усмотрению. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий у фигурантов уголовного дела изъято около 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Ранее «Башинформ» предупреждал о новых способах обмана детей в интернете.

Автор:Дарья Субботина
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