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17 Сентября , 11:18

Названы новые способы обмана детей в интернете

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Мошенники постоянно придумывают новые схемы, чтобы обманывать детей в интернете. «Объясняем. РФ» совместно со специалистами отделения Банка России по РБ рассказали, какими способами пользуются преступники, и как обезопасить своего ребенка от воздействия аферистов.

«ПЛАТНЫЕ» ОТЗЫВЫ

Мошенники могут предложить детям оставлять комментарии под постами блогеров за вознаграждение или писать платные отзывы о товарах. Для вывода «заработка» аферисты просят оплатить комиссию, введя на их сайте реквизиты карты. В итоге деньги вместе с данными карты оказываются в руках преступников.

«ИНСТРУКЦИЯ» ЗА ДЕНЬГИ

Аферисты продают в соцсетях «инструкции» по обналичиванию денег с Пушкинской карты. Но на самом деле это невозможно. Обычно такая «инструкция» стоит около 100 рублей. Мошенники просто прикарманят эти деньги.

ВИРУС В «ПОМОЩЬ»

Киберпреступники взламывают аккаунты в соцсетях и рассылают по списку друзей просьбы срочно одолжить денег. Или пишут «лови свои фотки!», но вместо ссылки на снимки присылают вирус, который крадет с гаджета логины, пароли и коды оплаты из смс.

ФЕЙКОВЫЕ САЙТЫ

Мошенники создают поддельные сайты продажи виртуального инвентаря для онлайн-игр: персонажей, одежды, предметов быта. Если ввести на таком сайте реквизиты, то можно потерять деньги. А если ввести пароль своего игрового аккаунта или соцсетей, то мошенники и их могут украсть.

ДРОППЕРСТВО

Аферисты переводят похищенные у других людей деньги на счета школьников, а затем просят за вознаграждение обналичить их или перевести сообщникам. Такие промежуточные счета называют дропперскими, а самих посредников - дропперами. Часто подростки даже не подозревают, что помогают преступникам.

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ

Научить ребенка правилам безопасности для виртуальных покупок:

  • Не переходить по ссылкам на незнакомые сайты.
  • Не вводить на незнакомых сайтах пароли, логины от игр, соцсетей, реквизиты карты и коды из смс.
  • Покупать виртуальные товары только в официальных приложениях.
  • Не оплачивать покупки через боты в соцсетях.

Объяснить детям, что обещания легких денег - это всегда тревожный знак:

  • Если ребенку необходимы деньги на покупку дорогой вещи, то расскажите ему, как он может сам накопить нужную сумму.
  • Если копить придется долго, посоветуйте положить деньги на вклад или на накопительный счет, чтобы получить проценты на свои сбережения.

Помогите ребенку усвоить правила кибергигиены:

  • Прежде чем выполнять просьбы "друга", лучше позвонить ему. Скорее всего, он не в курсе переписки.
  • Защититься от вредоносных ссылок помогут антивирусные приложения. Не забывайте их обновлять.
  • Для безопасности маленьких детей можно настроить программы родительского контроля.

Поговорите с подростком об опасностях дропперства:

  • Нельзя никому передавать свою карту или ее реквизиты.
  • Если незнакомец прислал ребенку деньги якобы по "ошибке" и просит перевести их, этого делать нельзя! Родители должны обратиться в банк, чтобы тот вернул сумму отправителю.
  • За дропперство предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее «Башинформ» передавал, что в Башкирии началась акция «Стоп, мошенник».

Автор:Дарья Субботина
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