Названы новые способы обмана детей в интернете

Мошенники постоянно придумывают новые схемы, чтобы обманывать детей в интернете. «Объясняем. РФ» совместно со специалистами отделения Банка России по РБ рассказали, какими способами пользуются преступники, и как обезопасить своего ребенка от воздействия аферистов.

«ПЛАТНЫЕ» ОТЗЫВЫ

Мошенники могут предложить детям оставлять комментарии под постами блогеров за вознаграждение или писать платные отзывы о товарах. Для вывода «заработка» аферисты просят оплатить комиссию, введя на их сайте реквизиты карты. В итоге деньги вместе с данными карты оказываются в руках преступников.

«ИНСТРУКЦИЯ» ЗА ДЕНЬГИ

Аферисты продают в соцсетях «инструкции» по обналичиванию денег с Пушкинской карты. Но на самом деле это невозможно. Обычно такая «инструкция» стоит около 100 рублей. Мошенники просто прикарманят эти деньги.

ВИРУС В «ПОМОЩЬ»

Киберпреступники взламывают аккаунты в соцсетях и рассылают по списку друзей просьбы срочно одолжить денег. Или пишут «лови свои фотки!», но вместо ссылки на снимки присылают вирус, который крадет с гаджета логины, пароли и коды оплаты из смс.

ФЕЙКОВЫЕ САЙТЫ

Мошенники создают поддельные сайты продажи виртуального инвентаря для онлайн-игр: персонажей, одежды, предметов быта. Если ввести на таком сайте реквизиты, то можно потерять деньги. А если ввести пароль своего игрового аккаунта или соцсетей, то мошенники и их могут украсть.

ДРОППЕРСТВО

Аферисты переводят похищенные у других людей деньги на счета школьников, а затем просят за вознаграждение обналичить их или перевести сообщникам. Такие промежуточные счета называют дропперскими, а самих посредников - дропперами. Часто подростки даже не подозревают, что помогают преступникам.

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ

Научить ребенка правилам безопасности для виртуальных покупок:

Не переходить по ссылкам на незнакомые сайты.

Не вводить на незнакомых сайтах пароли, логины от игр, соцсетей, реквизиты карты и коды из смс.

Покупать виртуальные товары только в официальных приложениях.

Не оплачивать покупки через боты в соцсетях.

Объяснить детям, что обещания легких денег - это всегда тревожный знак:

Если ребенку необходимы деньги на покупку дорогой вещи, то расскажите ему, как он может сам накопить нужную сумму.

Если копить придется долго, посоветуйте положить деньги на вклад или на накопительный счет, чтобы получить проценты на свои сбережения.

Помогите ребенку усвоить правила кибергигиены:

Прежде чем выполнять просьбы "друга", лучше позвонить ему. Скорее всего, он не в курсе переписки.

Защититься от вредоносных ссылок помогут антивирусные приложения. Не забывайте их обновлять.

Для безопасности маленьких детей можно настроить программы родительского контроля.

Поговорите с подростком об опасностях дропперства:

Нельзя никому передавать свою карту или ее реквизиты.

Если незнакомец прислал ребенку деньги якобы по "ошибке" и просит перевести их, этого делать нельзя! Родители должны обратиться в банк, чтобы тот вернул сумму отправителю.

За дропперство предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее «Башинформ» передавал, что в Башкирии началась акция «Стоп, мошенник».