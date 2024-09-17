Названы новые способы обмана детей в интернете

Мошенники постоянно придумывают новые схемы, чтобы обманывать детей в интернете. «Объясняем. РФ» совместно со специалистами отделения Банка России по РБ рассказали, какими способами пользуются преступники, и как обезопасить своего ребенка от воздействия аферистов.
«ПЛАТНЫЕ» ОТЗЫВЫ
Мошенники могут предложить детям оставлять комментарии под постами блогеров за вознаграждение или писать платные отзывы о товарах. Для вывода «заработка» аферисты просят оплатить комиссию, введя на их сайте реквизиты карты. В итоге деньги вместе с данными карты оказываются в руках преступников.
«ИНСТРУКЦИЯ» ЗА ДЕНЬГИ
Аферисты продают в соцсетях «инструкции» по обналичиванию денег с Пушкинской карты. Но на самом деле это невозможно. Обычно такая «инструкция» стоит около 100 рублей. Мошенники просто прикарманят эти деньги.
ВИРУС В «ПОМОЩЬ»
Киберпреступники взламывают аккаунты в соцсетях и рассылают по списку друзей просьбы срочно одолжить денег. Или пишут «лови свои фотки!», но вместо ссылки на снимки присылают вирус, который крадет с гаджета логины, пароли и коды оплаты из смс.
ФЕЙКОВЫЕ САЙТЫ
Мошенники создают поддельные сайты продажи виртуального инвентаря для онлайн-игр: персонажей, одежды, предметов быта. Если ввести на таком сайте реквизиты, то можно потерять деньги. А если ввести пароль своего игрового аккаунта или соцсетей, то мошенники и их могут украсть.
ДРОППЕРСТВО
Аферисты переводят похищенные у других людей деньги на счета школьников, а затем просят за вознаграждение обналичить их или перевести сообщникам. Такие промежуточные счета называют дропперскими, а самих посредников - дропперами. Часто подростки даже не подозревают, что помогают преступникам.
СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ
Научить ребенка правилам безопасности для виртуальных покупок:
Объяснить детям, что обещания легких денег - это всегда тревожный знак:
Помогите ребенку усвоить правила кибергигиены:
Поговорите с подростком об опасностях дропперства:
Ранее «Башинформ» передавал, что в Башкирии началась акция «Стоп, мошенник».