В Башкирии началась акция «Стоп, мошенник»

В стране и республике 16-22 сентября проходит неделя кибербезопасности «Стоп, мошенник». В течение этой недели правоохранительные органы и финансовые организации будут рассказывать о разных видах мошенничества и о способах защиты.

Нацбанк Башкирии подготовил информационные карточки, кратко и ёмко рассказывающие о самых популярных схемах афер, жертвой которых могут оказаться и дети, и взрослые.

Это фейковые онлайн-магазины, предложения лёгкого заработка или дропперства, вывод средств с Пушкинской карты и поддельные просьбы о деньгах от имени друзей.