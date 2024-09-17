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17 Сентября , 10:09

В Башкирии началась акция «Стоп, мошенник»

МВД РФ
Фото:МВД РФ

В стране и республике 16-22 сентября проходит неделя кибербезопасности «Стоп, мошенник». В течение этой недели правоохранительные органы и финансовые организации будут рассказывать о разных видах мошенничества и о способах защиты.

Нацбанк Башкирии подготовил информационные карточки, кратко и ёмко рассказывающие о самых популярных схемах афер, жертвой которых могут оказаться и дети, и взрослые.

Это фейковые онлайн-магазины, предложения лёгкого заработка или дропперства, вывод средств с Пушкинской карты и поддельные просьбы о деньгах от имени друзей.

Автор:Элина Ахметова
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